«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров - Советский спорт
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09 июня 2019 22:17ФутболКоноплев Александр

«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров

Всего в «Спартаке» было 33 южноамериканца.

Московский «Спартак» предложил болельщикам вспомнить легионеров из Южной Америки. Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.

«Спартак» опубликовал снимки двух аргентинцев и двух бразильцев: защитника Клементе Родригеса и форварда Фернандо Кавенаги, полузащитника Алекса и Луиса Робсона соответственно.

Всего за «Спартак» играли 26 бразильцев и семь аргентинцев.

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