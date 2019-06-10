Фернанду Сантуш: Португалия первой стала победителем Лиги наций и навсегда вошла в историю - Советский спорт
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10 июня 2019 07:18ФутболСметанникова Дарья

Фернанду Сантуш: Португалия первой стала победителем Лиги наций и навсегда вошла в историю

Сборная Португалии с минимальным счетом обыграла команду Голландии (1:0) в финале Лиги наций.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матча против голландцев.

«Благодарю команду за показанную игру. Мы увидели командный дух, страсть, а также хороший и качественный футбол. Это был первый розыгрыш Лиги наций, я уверен, что турнир станет классикой. В розыгрыше принимает участие весь континент, а мы стали первыми победителями и навсегда вошли в историю.

Тренировать сборную непросто. Работа сильно отличается от клубной. Наш нынешний состав превосходен, команда играла страстно и была нацелена на победу. Мы не только оборонялись, мы создали пять-шесть голевых моментов.

Если хочешь побеждать, играй хорошо. Мы победили, значит сыграли хорошо. И совершенно неважно, в каком стиле мы это сделали», - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

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