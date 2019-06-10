Оливер Бирхофф: Победа над белорусами далась немцам непросто - Советский спорт
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10 июня 2019 12:08Футбол

Оливер Бирхофф: Победа над белорусами далась немцам непросто

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился впечатлениями от матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Беларуси. Напомним, что немцы выиграли со счетом 2:0.

«На стадионе в Борисове была по-настоящему крутая атмосфера. Я рад, что наша сборная победила. Возможно, кому-то покажется, что это было легко, особенно исходя из счета и статистики, но это не так. Соперник имел несколько отличных моментов, особенно в первом тайме (попадание в перекладину в середине тайма) чтобы перевернуть игру, но упустил их, а наша сборная во втором тайме сумела сыграть грамотно и выиграть.

В 2018-м на чемпионате мира в России у нас «выстрелить» не получилось, хотя на тот мундиаль мы проделали долгий путь. Сейчас наша команда омолодилась и большая часть футболистов голодна до побед. Побед в каждом матче, как, например, над белорусами. Я думаю, если это чувство футбольного голода будет сохраняться, то мы сможем покорить любые вершины», - сказал Бирхофф в интервью «Рабочему пути».

После победы над белорусами немцы набрали шесть очков и вышли на второе место в группе С. Лидирует команда Северной Ирландии, которая после трех игр имеет девять очков. У сборной Германии матч в запасе.

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