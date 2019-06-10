Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде.
На тренировке сборной России присутствует вся команда. Кроме них стадион посетили президент РПЛ Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алиев и министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов.
После трех туров группы I сборная России занимает второе место, имея в активе шесть очков. У Кипра три очка и четвертая позиция.
Матч между командами состоится завтра, 11 июня, в 21:45 по московскому времени.
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