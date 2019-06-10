Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июня 2019 12:08ФутболСметанникова Дарья

Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде.

На тренировке сборной России присутствует вся команда. Кроме них стадион посетили президент РПЛ Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алиев и министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов.

После трех туров группы I сборная России занимает второе место, имея в активе шесть очков. У Кипра три очка и четвертая позиция.

Матч между командами состоится завтра, 11 июня, в 21:45 по московскому времени.

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