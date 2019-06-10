Головин – про подкол Фабрегаса: Хотелось бы ответить ему на поле во вторник

Одноклубник Головина по «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на победу сборной России над Сан-Марино (9:0) удивлением, что Александр не забил ни одного мяча.
«Хотелось бы ответить Фабрегасу во вторник на поле. В любом случае это шутка», - цитирует Головина «Матч ТВ».
«Мы уже забыли матч с Сан-Марино и готовимся только к Кипру. Никакого недонастроя быть не может», - добавил полузащитник.
Напомним, что встреча квалификационного этапа в группе I состоится 11 июня на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.
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