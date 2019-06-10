Черчесов – о матче с Кипром: Не знаю такого слова как «ротация» Во вторник сборной России предстоит сыграть матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча в Нижнем Новгороде, а также сообщил об изменениях в составе команды.

«Вечером у команды будет теория, сейчас восстановление пройдет. С каждой командой надо играть, видели последний матч киприотов с Шотландией, хорошая игра. Кипр - интенсивная команда, крепкая, нас ждет непростой матч. Футболисты хорошо обучены. Сегодня изучим каждого игрока и команду, ребята получат информацию.

Не знаю такого слова как «ротация». Кто-то чуть лучше готов, кто-то – чуть хуже. У каждого свои сильные и слабые стороны. Возможно, будут изменения. Надеемся, все будут готовы, тогда придется поломать голову», - цитирует Черчесова «Р-Спорт».

После трех туров группы I сборная России занимает второе место, имея в активе шесть очков. У Кипра три очка и четвертая позиция.

Матч между командами состоится завтра, 11 июня, в 21:45 по московскому времени.