Станислав Черчесов: Хотели бы видеть Черышева с нами, для нас это важный футболист Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстанавливается после травмы колена, полученной 21 апреля.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сожалеет, что Денис Черышев не может помочь национальной команде в матче против Кипра в отборе на чемпионат Европы-2020.

«Жалко, что Дениса нет с нами. Он один из ведущих игроков, мы бы хотели его видеть с нами, для нас это важный футболист. Задача команды – заменить его так, чтобы мы этого не почувствовали», - цитирует Черчесова «Р-Спорт».

В субботу сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Во вторник команда Черчесова сыграет в Нижним Новгороде со сборной Кипра.