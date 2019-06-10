Станислав Черчесов: Хотели бы видеть Черышева с нами, для нас это важный футболист

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сожалеет, что Денис Черышев не может помочь национальной команде в матче против Кипра в отборе на чемпионат Европы-2020.
«Жалко, что Дениса нет с нами. Он один из ведущих игроков, мы бы хотели его видеть с нами, для нас это важный футболист. Задача команды – заменить его так, чтобы мы этого не почувствовали», - цитирует Черчесова «Р-Спорт».
В субботу сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Во вторник команда Черчесова сыграет в Нижним Новгороде со сборной Кипра.
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