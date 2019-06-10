Мусаев получил необходимую тренерскую лицензию

35-летний Мурад Мусаев начнет следующий сезон российской премьер-лиги в качестве главного тренера «Краснодара». Ранее он исполнял эти обязанности де-факто, когда как де-юре эту должность занимает Олег Фоменко.
Теперь Мусаев получил соответствующую тренерскую лицензию.
– Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А, – цитирует пресс-службу «быков» ТАСС.
При Мусаеве «Краснодар» одержал 22 победы в 44 матчах.
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