Мусаев получил необходимую тренерскую лицензию - Советский спорт
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10 июня 2019 19:43ФутболКоноплев Александр

Мусаев получил необходимую тренерскую лицензию

Мусаева повысят со старшего до главного.

35-летний Мурад Мусаев начнет следующий сезон российской премьер-лиги в качестве главного тренера «Краснодара». Ранее он исполнял эти обязанности де-факто, когда как де-юре эту должность занимает Олег Фоменко.

Теперь Мусаев получил соответствующую тренерскую лицензию.

– Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А, – цитирует пресс-службу «быков» ТАСС.

При Мусаеве «Краснодар» одержал 22 победы в 44 матчах.

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