Источник: Литва подала протест на итог матча с Люксембургом У Люксембурга могут отнять очко.

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что сборная Литвы готова опротестовать результат матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (1:1).

По мнению прибалтов, за соперников сыграл футболист, не имевший на это права.

«Литва оформила протест на результат матча с Люксембургом! Причина – участие в матче Жерсона Родригеша. По мнению литовцев, бывший португалец не имеет права выступать за сборную Люксембурга. Завтра о протесте объявят официально», – написал Цыганык в своем твиттере.

Жерсон Родригеш родился в Португалии. С 2017 года он выступает за сборную Люксембурга.