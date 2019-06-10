Источник: Литва подала протест на итог матча с Люксембургом

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что сборная Литвы готова опротестовать результат матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (1:1).
По мнению прибалтов, за соперников сыграл футболист, не имевший на это права.
«Литва оформила протест на результат матча с Люксембургом! Причина – участие в матче Жерсона Родригеша. По мнению литовцев, бывший португалец не имеет права выступать за сборную Люксембурга. Завтра о протесте объявят официально», – написал Цыганык в своем твиттере.
Жерсон Родригеш родился в Португалии. С 2017 года он выступает за сборную Люксембурга.
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