В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона - Советский спорт
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10 июня 2019 20:39ФутболГичунцев Артур

В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона

Об этом сообщает BBC.

Федерация футбола Турции обвинила власти Исландии в неуважении к игрокам национальной команды.

Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.

Отмечается, что при этом представители команды подверглись длительному таможенному досмотру, который продлился несколько часов.

Добавим, что сборные Исландии и Турции сыграют 11 июня в рамках квалификации Евро-2020.

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