Испания – Швеция. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Швеции на матч квалификации Евро-2020.
Сборная Испании: Аррисабалага, Карвахаль, Иньиго Мартинес, Бускетс, Родриго, Иско, Асенсио, Рамос, Жорди Альба, Руис, Парехо.
Сборная Швеции: Ольсен, Лустиг, Хеландер, Аугустинссон, С.Ларссон, Экдаль, Берг, Форсберг, Классон, Янссон, Квайсон.
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