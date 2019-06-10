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10 июня 2019 20:46ФутболГичунцев Артур

Испания – Швеция. Стартовые составы

Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 21.45 мск.

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Швеции на матч квалификации Евро-2020.

Сборная Испании: Аррисабалага, Карвахаль, Иньиго Мартинес, Бускетс, Родриго, Иско, Асенсио, Рамос, Жорди Альба, Руис, Парехо.

Сборная Швеции: Ольсен, Лустиг, Хеландер, Аугустинссон, С.Ларссон, Экдаль, Берг, Форсберг, Классон, Янссон, Квайсон.

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