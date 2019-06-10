Рамос забил 20-й мяч за сборную

Защитник Серхио Рамос отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 между Испанией и Швецией.
Для футболиста этот гол стал 20-м за сборную. По этому показателю Рамос догнал легендарного форварда Тельмо Сарру.
После следующего гола Рамос войдет в топ-10 бомбардиров «красной фурии».
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