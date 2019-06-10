Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборочном матче Евро-2020

В матче группы B отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины обыграла Люксембург – 1:0. Единственный мяч на шестой минуте провел Роман Яремчук.
Украина лидирует в своей отборочной группе, набрав 10 очков после четырех матчей.
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