Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборочном матче Евро-2020 - Советский спорт
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10 июня 2019 23:37ФутболКоноплев Александр

Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборочном матче Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко остаются на первом месте.

В матче группы B отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины обыграла Люксембург – 1:0. Единственный мяч на шестой минуте провел Роман Яремчук.

Украина лидирует в своей отборочной группе, набрав 10 очков после четырех матчей.

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