Тренер сборной Кипра: Мы стремимся победить в любом матче и городе

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон сообщил, что его команда постарается обыграть Россию в матче отборочного турнира Евро-2020.
Встреча состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 мск.
– Постараемся сделать все возможное, чтобы выжать максимум. Выложимся по полной программе. Если говорить о результате, то мы стремимся победить в любом матче и городе. У нас достаточно серьезный соперник, и это будет нелегко, но мы постараемся выжать максимум, – цитирует израильского специалиста официальный сайт РФС.
Бен-Шимон возглавил сборную Кипра 5 июля 2017 года. При нем команда одержала три победы в 16 матчах.
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