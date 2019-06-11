Тренер сборной Кипра: Мы стремимся победить в любом матче и городе - Советский спорт
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11 июня 2019 00:23ФутболКоноплев Александр

Тренер сборной Кипра: Мы стремимся победить в любом матче и городе

Бен-Шимон признает, что будет трудно.

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон сообщил, что его команда постарается обыграть Россию в матче отборочного турнира Евро-2020.

Встреча состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 мск.

– Постараемся сделать все возможное, чтобы выжать максимум. Выложимся по полной программе. Если говорить о результате, то мы стремимся победить в любом матче и городе. У нас достаточно серьезный соперник, и это будет нелегко, но мы постараемся выжать максимум, – цитирует израильского специалиста официальный сайт РФС.

Бен-Шимон возглавил сборную Кипра 5 июля 2017 года. При нем команда одержала три победы в 16 матчах.

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