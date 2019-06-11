Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020 - Советский спорт
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11 июня 2019 07:07ФутболЛипкин Антон

Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020

Матч пройдет в Нижнем Новгороде.

Сборная России проведет во вторник матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра – три очка и четвертое место.

Ранее сборная России потерпела поражение от Бельгии (1:3), после чего крупно обыграла Казахстан (4:0) и Сан-Марино (9:0). Сборная Кипра начала турнир с победы над Сан-Марино (5:0), после чего уступила Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2).

Отметим, что в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы Россия и Кипр встречались только один раз: в квалификации чемпионата мира 1998 года матч на стадионе «Динамо» в Москве завершился победой России (4:0), а в Паралимни команды сыграли вничью (1:1).

Матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало – 21:45 (мск).

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