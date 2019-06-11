Букмекеры ставят на победу России над Кипром Матч отборочного турнира Евро-2020 пройдет во вторник в Нижнем Новгороде.

Сборная России считается у букмекеров безусловным фаворитом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

На победу российской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,25, тогда как коэффициент исхода матча в пользу гостей составляет 14,50, а ничьи – 6,40.

Матч группы I квалификации Евро-2020 пройдет во вторник на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало – 21:45 (мск).

После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место, у Кипра – три очка и четвертое место.

Отметим, что в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы Россия и Кипр сыграют впервые за 22 года.