Букмекеры ставят на победу России над Кипром

Сборная России считается у букмекеров безусловным фаворитом в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
На победу российской команды принимаются ставки с коэффициентом 1,25, тогда как коэффициент исхода матча в пользу гостей составляет 14,50, а ничьи – 6,40.
Матч группы I квалификации Евро-2020 пройдет во вторник на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало – 21:45 (мск).
После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место, у Кипра – три очка и четвертое место.
Отметим, что в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы Россия и Кипр сыграют впервые за 22 года.
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