Янне Андерсон: Поражение от Испании получилось слишком крупным

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Это был не лучший день для нас, но, мне кажется, что счет получился слишком крупным, – приводит Marca слова Андерсона. – Испания – главный фаворит, но мы смогли продержаться с ними больше часа.
Из-за травмы (Виктора) Классона пришлось вносить коррективы, но нам все равно удавалось держаться.
Борьба за выход из группы продолжается. В теории наш соперник – не Испания, так что мы не опускаем руки. А по поводу пенальти мне сказать нечего».
Отметим, что все три гола Испания забила в заключительные 30 минут игры. С пенальти отличились защитник Серхио Рамос и форвард Альваро Мората, еще один гол на счету защитника Микеля Ойарсабаля.
Испания лидирует в группе F, набрав 12 очков в четырех матчах, у Швеции и Румынии – по семь очков. В пятом туре 5 сентября Испания сыграет в гостях с Румынией, а Швеция – с Фарерскими островами.
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