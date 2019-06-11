Янне Андерсон: Поражение от Испании получилось слишком крупным Шведы пропустили три гола в заключительные 30 минут игры.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Это был не лучший день для нас, но, мне кажется, что счет получился слишком крупным, – приводит Marca слова Андерсона. – Испания – главный фаворит, но мы смогли продержаться с ними больше часа.

Из-за травмы (Виктора) Классона пришлось вносить коррективы, но нам все равно удавалось держаться.

Борьба за выход из группы продолжается. В теории наш соперник – не Испания, так что мы не опускаем руки. А по поводу пенальти мне сказать нечего».

Отметим, что все три гола Испания забила в заключительные 30 минут игры. С пенальти отличились защитник Серхио Рамос и форвард Альваро Мората, еще один гол на счету защитника Микеля Ойарсабаля.

Испания лидирует в группе F, набрав 12 очков в четырех матчах, у Швеции и Румынии – по семь очков. В пятом туре 5 сентября Испания сыграет в гостях с Румынией, а Швеция – с Фарерскими островами.