Андрей Шевченко: Претензий к ребятам нет, разве что по реализации Украина с минимальным счетом нанесла поражение Люксембургу.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом (1:0) на «Арене Львов» в Львове.

«Как всегда – первая игра с сильным соперником, отдаем много сил, а вторая – против хорошо подготовленной команды, с которой играть очень тяжело, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. – На самом деле претензий к ребятам нет, разве что по реализации. Главное, что взяли три очка».

Напомним, единственный гол в матче на шестой минуте забил форвард Роман Яремчук.

На прошлой неделе Украина также в Львове разгромила Сербию (5:0). Набрав десять очков в четырех матчах, сборная Украины продолжает лидировать в группе B. Ее следующим соперником 7 июня станет Литва.