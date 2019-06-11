Андрей Шевченко: Претензий к ребятам нет, разве что по реализации

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Люксембургом (1:0) на «Арене Львов» в Львове.
«Как всегда – первая игра с сильным соперником, отдаем много сил, а вторая – против хорошо подготовленной команды, с которой играть очень тяжело, – приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. – На самом деле претензий к ребятам нет, разве что по реализации. Главное, что взяли три очка».
Напомним, единственный гол в матче на шестой минуте забил форвард Роман Яремчук.
На прошлой неделе Украина также в Львове разгромила Сербию (5:0). Набрав десять очков в четырех матчах, сборная Украины продолжает лидировать в группе B. Ее следующим соперником 7 июня станет Литва.
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