«Краснодар»: Степень серьезности травмы Классона не ясна

«Краснодар» сообщил о травме полузащитника Виктора Классона, которую он получил в матче за сборную Швеции с Испанией (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
27-летний швед, признанный лучшим игроком «Краснодара» в завершившемся сезоне, травмировал колено, из-за чего был заменен на 27-й минуте. Ранее сообщалось, что у Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.
При этом в «Краснодаре» сообщили о том, что «пока не завершены все диагностические мероприятия, степень серьезности травмы не ясна».
Напомним, ранее в контрольном матче за сборную России с «Чертаново» (6:0) травму плеча получил полузащитник Юрий Газинский.
Добавим, что чемпионат России стартует 14 июня, а 6-7 августа «Краснодар» проведет первый матч квалификации Лиги чемпионов.
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