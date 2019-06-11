«Краснодар»: Степень серьезности травмы Классона не ясна Швед получил травму колена в матче квалификации Евро-2020 с Испанией.

«Краснодар» сообщил о травме полузащитника Виктора Классона, которую он получил в матче за сборную Швеции с Испанией (0:3) в отборочном турнире Евро-2020 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

27-летний швед, признанный лучшим игроком «Краснодара» в завершившемся сезоне, травмировал колено, из-за чего был заменен на 27-й минуте. Ранее сообщалось, что у Классона подозрение на разрыв крестообразных связок.

При этом в «Краснодаре» сообщили о том, что «пока не завершены все диагностические мероприятия, степень серьезности травмы не ясна».

🥺 Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче #ИспанияШвеция (квалификации к #Евро2020) повреждение получил Виктор Классон.



Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления! 🙏 pic.twitter.com/ObKr1qRk2T — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 11, 2019

Напомним, ранее в контрольном матче за сборную России с «Чертаново» (6:0) травму плеча получил полузащитник Юрий Газинский.

Добавим, что чемпионат России стартует 14 июня, а 6-7 августа «Краснодар» проведет первый матч квалификации Лиги чемпионов.