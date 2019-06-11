В перерыве матча Россия – Кипр сыграют свадьбу - Советский спорт
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11 июня 2019 11:13Футбол

В перерыве матча Россия – Кипр сыграют свадьбу

В Нижнем Новгороде поженятся болельщики из Череповца.

В перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Россия – Кипр на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют свадьбу, сообщает «Советский спорт».

РФС совместно с партнерами проводил конкурс среди подавших заявки и отобрали одну пару. В итоге во время футбольного матча поженятся болельщики из Череповца.

Матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало – 21:45 (мск).

Отметим, что стадион «Нижний Новгород», на котором проходили матчи чемпионата мира прошлого года, вмещает 45 тысяч зрителей.

После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра – три очка и четвертое место.

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