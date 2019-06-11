Болельщики «Уфы» признали Кротова лучшим игроком команды в мае-июне

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов признан болельщиками лучшим игроком команды в мае-июне, сообщает официальный сайт клуба.
За 26-летнего нападающего проголосовали 29,5 процента участников опроса. Второе место занял форвард Сильвестр Игбун (19,5%), третье – полузащитник Кэтэлин Карп (18,6%).
Отметим, что Кротов провел в мае-июне три матча, в том числе обе стыковые игры с «Томью» (2:0, 0:1) за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне. Причем в ответном матче в Томске нападающий занял место в воротах после удаления голкипера Александра Беленова, успев в оставшееся до финального свистка время отразить один удар соперника.
Всего на счету Кротова 26 матчей за сезон, один гол и одна результативная передача.
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