Юрий Гаврилов: Еще какой позор будет, если не выиграем у Кипра Россия примет Кипр в Нижнем Новгороде в матче отборочного турнира Евро-2020.

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о том, чего ждет от матча четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 Россия – Кипр в Нижнем Новгороде.

«Еще какой позор будет, если не выиграем, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гаврилова. – Их результаты говорят сами за себя. Посмотрите, как они играют в группе.

Но уверен, что киприоты будут настроены серьезно, потому что пока у них не все потеряно. Наша задача – забить им как можно больше мячей».

Напомним, матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало – 21:45 (мск).

После трех туров Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра – три очка и четвертое место.