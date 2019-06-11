На вокзале в Нижнем Новгороде образовалась толпа из болельщиков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 12:41Футбол

На вокзале в Нижнем Новгороде образовалась толпа из болельщиков

Во вторник в городе пройдет матч Россия – Кипр.

Болельщики продолжают прибывать в Нижний Новгород, где во вторник сборная России сыграет с Кипром в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020.

На вокзале в Нижнем Новгороде, куда прибывает огромное количество болельщиков, скопилась гигантская толпа. Как передают с места событий наши корреспонденты, работает лишь две рамки досмотра, из-за чего выход в город серьезно затруднен. Количество подвыпивших граждан весьма ощутимо. Но пока конфликтов и задержаний нет.

Напомним, матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей. Начало – 21:45 (мск).

В трех предыдущих матчах Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра – три очка и четвертое место.

02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
10/06 18:46Футбол
Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване» Азар – это «Крик». Мбаппе – это «Сон». Мы прикинули, какого футболиста можно купить, продав тот или иной шедевр.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
05/06 14:00Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
10/06 12:13Футбол
Последние вести из Бутырки: Кокорин и Мамаев могут выйти досрочноОтветственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии поделился последними новостями о продолжающих сидеть в следственном изоляторе форварде «Зенита» Александре Кокорине и экс-полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве.
10/06 20:19Футбол
«Он просил не бросать его». Невыносимо печальная история Фернандо РиксенаБывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, выигравший с 2007 по 2009 год четыре трофея в составе питерцев, пригласил болельщиков на прощальную встречу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
10/06 16:32Футбол
Станислав Черчесов: В сборной России нет понятия «ротация состава»Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против Кипра в Нижнем Новгороде.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/06 09:00Футбол
Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал»Пресс-центр «Советского спорта» посетил бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо», еще в 2016 году тренировавший бело-голубых, который высказался по всем актуальным темам.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Новости
13:14 Футбол Сборная России сыграет с Кипром в красной форме (фото)
13:09 Баскетбол Ватутин и члены совета директоров ЦСКА помешали вору ограбить раздевалку команды
13:00 Футбол Риксен не собирается прибегать к эвтаназии
12:51 Футбол «Зенит» сыграет на сборах с «Гонведом» и «Црвеной Звездой»
12:41 Футбол На вокзале в Нижнем Новгороде образовалась толпа из болельщиков
12:36 Хоккей «Салават Юлаев» объявил о возвращении Сохатского
12:26 Футбол Де Росси договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
12:06 Вячеслав Колосков: О потере очков с Кипром не может быть и речи
11:59 Футбол Юрий Гаврилов: Еще какой позор будет, если не выиграем у Кипра
11:55 Футбол Болельщики «Уфы» признали Кротова лучшим игроком команды в мае-июне
11:47 Хоккей Игорь Есмантович: Против того, чтобы делить арену со «Спартаком», но ничего исправить не могу
11:35 Футбол «Рома» подтвердила назначение Фонсеки
11:28 Хоккей Крэйг Беруби: В седьмом матче финала надо забить парочку грязных голов с пятачка
11:13 Футбол В перерыве матча Россия – Кипр сыграют свадьбу
11:08 Хоккей Давид Перрон: «Сент-Луис» – хорошая выездная команда, мы готовы провести лучшую игру в сезоне
11:01 Футбол «Краснодар»: Степень серьезности травмы Классона не ясна
10:53 Футбол «Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
10:42 Баскетбол Дюрант получил разрыв ахилла
10:33 Футбол «Ювентус» продолжает претендовать на Иско и Марсело
10:23 Футбол Михаил Грушевский: Глупость Кокорина и Мамаева должна закончиться их возвращением в цивильную жизнь
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика