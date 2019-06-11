На вокзале в Нижнем Новгороде образовалась толпа из болельщиков

Болельщики продолжают прибывать в Нижний Новгород, где во вторник сборная России сыграет с Кипром в матче четвертого тура отборочного турнира Евро-2020.
На вокзале в Нижнем Новгороде, куда прибывает огромное количество болельщиков, скопилась гигантская толпа. Как передают с места событий наши корреспонденты, работает лишь две рамки досмотра, из-за чего выход в город серьезно затруднен. Количество подвыпивших граждан весьма ощутимо. Но пока конфликтов и задержаний нет.
Напомним, матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей. Начало – 21:45 (мск).
В трех предыдущих матчах Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе I, у Кипра – три очка и четвертое место.
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