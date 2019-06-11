Сборная России сыграет с Кипром в красной форме (фото) Матч пройдет во вторник в Нижнем Новгороде.

Сборная России проведет матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром в красной форме, голкипер сыграет в желтом комплекте, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Сыграем с Кипром в красной форме! Голкипер - в желтой pic.twitter.com/EW0g2U8vEX — Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019

Матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей.

После трех туров у России две победы при одном поражении и шесть очков, у Кипра, наоборот, одна победа при двух поражениях и три очка. Россия занимает второе место, Кипр – четвертое.

В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы Россия и Кипр встречались только один раз: в квалификации чемпионата мира 1998 года матч на стадионе «Динамо» в Москве завершился победой России (4:0), а в Паралимни команды сыграли вничью (1:1).

Начало матча в Нижнем Новгороде – 21:45 (мск).