Сборная России сыграет с Кипром в красной форме (фото)

Сборная России проведет матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром в красной форме, голкипер сыграет в желтом комплекте, сообщает официальный твиттер национальной команды.
Матч Россия – Кипр пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», вмещающем 45 тысяч зрителей.
После трех туров у России две победы при одном поражении и шесть очков, у Кипра, наоборот, одна победа при двух поражениях и три очка. Россия занимает второе место, Кипр – четвертое.
В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы Россия и Кипр встречались только один раз: в квалификации чемпионата мира 1998 года матч на стадионе «Динамо» в Москве завершился победой России (4:0), а в Паралимни команды сыграли вничью (1:1).
Начало матча в Нижнем Новгороде – 21:45 (мск).
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