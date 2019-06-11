Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток - Советский спорт
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11 июня 2019 13:45ФутболЛипкин Антон

Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток

Также ему запрещено посещать спортивные соревнования в течение двух лет.

Октябрьский районный суд Саранска рассмотрел дело болельщика, выбежавшего на поле в матче отборочного турнира Евро-2020 Россия – Сан-Марино (9:0) на «Мордовия Арене».

Как сообщает пресс-служба суда, нарушителем оказался 36-летний житель города Пензы С.В. Кузьмин. По материалам дела во втором тайме он выбежал на поле и во время движения неоднократно падал, в результате чего мог столкнуться с игроками команд.

Постановлением суда Кузьмин признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему вынесено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок два года.

Напомним, во вторник в Нижнем Новгороде сборная России сыграет с Кипром. Начало матча – 21:45 (мск).

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