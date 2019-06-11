Борис Игнатьев: С Кипром России будет сложнее, чем с Сан-Марино

«Будет сложнее, чем с Сан-Марино. Я видел матч Кипра с Шотландией, и у меня сложилось такое мнение. У Кипра есть очертания серьезной командной игры, набор неплохих исполнителей, знающих себе цену. Шотландцам с ними было крайне непросто. На поле находились две равные команды. Одна играла дома и имела некое территориальное преимущество, а другая хорошо контратаковала, создавала много подходов к воротам. Но в целом, наша команда гораздо сильнее шотландцев. Пусть нам будет сложно, но сборная России победит», - цитирует Игнатьева «Евро-футбол.ру».
Матч Россия - Кипр начнется 11 июня в 21:45 мск. в Нижнем Новгороде.
В данный момент сборная России занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I.
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