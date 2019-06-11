Дракслер – о конфликте с Неймаром: Мы просто хотели перекричать друг друга

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром, который произошел во время матча с «Монпелье». Встреча состоялась в марте 2018 года и завершилась поражением столичного клуба (2:3).
«Ничего особенного. Подобная ситуация может произойти в любой команде. Разница лишь в том, что это был Неймар, и журналисты сразу взялись писать об этом.
Все случилось во время матча. Он был зал, и я был зол. Мы начали орать друг на друга. В тот момент никто из нас толком ничего не соображал. Просто хотели перекричать друг друга», – цитирует игрока Kicker.
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