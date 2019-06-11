Казахстан забил четыре мяча в ворота Сан-Марино

Сборная Казахстана на своем поле разгромила команду Сан-Марино со счетом 4:0.
В составе победителей по мячу забили Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
На данный момент сборная Казахстана занимает третье место в группе I, имея в активе шесть очков. У Сан-Марино последнее место и ни одного очка.
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