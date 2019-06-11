Словаки разгромили азербайджанцев в квалификации Евро-2020

Сборная Азербайджана на своем поле крупно проиграла команде Словакии со счетом 1:5.
Единственный гол в составе азербайджанской команды забил форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев.
У словаков дубль оформил Марек Гамшик, еще по мячу на счету Станислава Лоботки, Юрая Куцки и Давида Ганцко.
Сборная Словакии одержала вторую победу в трех матча, набрав шесть очков. У Азербайджана ноль очков.
В следующем туре словаки 6 сентября примут сборную Хорватии, а азербайджанцы в этот же день сыграют в гостях с Уэльсом.
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