Словаки разгромили азербайджанцев в квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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11 июня 2019 21:07ФутболСметанникова Дарья

Словаки разгромили азербайджанцев в квалификации Евро-2020

В Баку состоялся матч четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Сборная Азербайджана на своем поле крупно проиграла команде Словакии со счетом 1:5.

Единственный гол в составе азербайджанской команды забил форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев.

У словаков дубль оформил Марек Гамшик, еще по мячу на счету Станислава Лоботки, Юрая Куцки и Давида Ганцко.

Сборная Словакии одержала вторую победу в трех матча, набрав шесть очков. У Азербайджана ноль очков.

В следующем туре словаки 6 сентября примут сборную Хорватии, а азербайджанцы в этот же день сыграют в гостях с Уэльсом.

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