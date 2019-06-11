Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Хавбек сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен договорился с руководством «Ливерпуля» о продлении трудового соглашения.
Согласно источнику, новый контракт игрока будет рассчитан до 2023 года, а зарплата футболиста составит 120 тысяч фунтов в неделю.
В минувшем сезоне он отыграл всего лишь 2 матча. Игроку пришлось потратить год на восстановление от травмы колена.
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