Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем» Об этом сообщает Sky Sports.

Хавбек сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен договорился с руководством «Ливерпуля» о продлении трудового соглашения.

Согласно источнику, новый контракт игрока будет рассчитан до 2023 года, а зарплата футболиста составит 120 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне он отыграл всего лишь 2 матча. Игроку пришлось потратить год на восстановление от травмы колена.