Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем» - Советский спорт
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11 июня 2019 21:10ФутболГичунцев Артур

Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Об этом сообщает Sky Sports.

Хавбек сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен договорился с руководством «Ливерпуля» о продлении трудового соглашения.

Согласно источнику, новый контракт игрока будет рассчитан до 2023 года, а зарплата футболиста составит 120 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне он отыграл всего лишь 2 матча. Игроку пришлось потратить год на восстановление от травмы колена.

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