Денис Черышев записал видеообращение перед матчем Россия – Кипр

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев обратился к болельщикам перед матчем с командой Кипра.
«Привет, Нижний Новгород! Хотелось бы сегодня оказаться с вами — не получилось. Но надеюсь, дай бог, в будущем обязательно увидимся. Желаю вам сегодня победной игры, давайте поболеем за сборную России, чтобы все получилось благополучно. Давайте, ребята, вперед! Вы самые лучшие болельщики, которые есть», - сказал Черышев в видеообращении.
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