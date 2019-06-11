Германия забила восемь мячей в ворота Эстонии - Советский спорт
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11 июня 2019 23:36Футбол

Германия забила восемь мячей в ворота Эстонии

Футболисты сборной Германии в матче 4-го тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года обыграли команду Эстонии.

Немецкие футболисты победили со счетом 8:0. По два мяча забили Марко Ройс и Серж Гнабри. Также отличились Леон Горецка. Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Лерой Сане.

Таким образом, сборная Германии набрала 9 очков и осталась на втором месте. Лидирует в группе C Серверная Ирландия, у которой 12 очков. Эстония не набрала ни одного очка и вместе с белорусами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Германия на своем поле сыграет с Голландией, а эстонцы примут белорусов.

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