Германия забила восемь мячей в ворота Эстонии

Немецкие футболисты победили со счетом 8:0. По два мяча забили Марко Ройс и Серж Гнабри. Также отличились Леон Горецка. Илкай Гюндоган, Тимо Вернер и Лерой Сане.
Таким образом, сборная Германии набрала 9 очков и осталась на втором месте. Лидирует в группе C Серверная Ирландия, у которой 12 очков. Эстония не набрала ни одного очка и вместе с белорусами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре Германия на своем поле сыграет с Голландией, а эстонцы примут белорусов.
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