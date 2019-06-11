Белоруссия дома проиграла Северной Ирландии

Ирландские футболисты победили со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник Патрик Макнейр.
Таким образом, сборная Северной Ирландии набрала 12 очков и лидирует в группе C. Белоруссия не набрала ни одного очка и вместе с эстонцами замыкает турнирную таблицу.
В следующем матче Северная Ирландия примет команду Германии на своем поле, а белорусы сыграют в гостях с эстонцами.
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