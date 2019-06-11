Белоруссия дома проиграла Северной Ирландии Футболисты сборной Белоруссии в матче 4-го тура отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года проиграли команде Северной Ирландии.

Ирландские футболисты победили со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник Патрик Макнейр.

Таким образом, сборная Северной Ирландии набрала 12 очков и лидирует в группе C. Белоруссия не набрала ни одного очка и вместе с эстонцами замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче Северная Ирландия примет команду Германии на своем поле, а белорусы сыграют в гостях с эстонцами.