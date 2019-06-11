Сборная Италии вырвала победу у боснийцев благодаря голу Верратти

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче квалификации Евро-2020.
Первый гол в матче был забит на 32-й минуте, и сделал это нападающий гостей Эдин Джеко.
Итальянцы ответили точным ударом Лоренцо Инсинье (49), а победу команде принес хавбек «ПСЖ» Марко Верратти. Он поразил ворота соперника на 86-й минуте.
5 сентября команда Манчини сыграет со сборной Армении, а боснийская команда в тот же день примет Лихтенштейн.
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