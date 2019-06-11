Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020

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Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

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