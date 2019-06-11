Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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11 июня 2019 23:43ФутболСметанникова Дарья

Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020

В Исландии состоялся матч 4-го тура группы Н отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Исландии на своем поле одержала победу над командой Турции со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. У турецкой команды отличился Дорухан Токоз.

Благодаря победе Исландия набрала девять очков после 4-х туров и сравнялась со сборными Турции и Франции. В следующем туре исландцы 7 сентября примут Молдову, а турки примут в этот же день Андорру.

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