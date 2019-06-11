Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль

Сборная Бельгии обыграла в родных стенах команду Шотландии (3:0) в матче квалификации Евро-2020.
В составе победителей дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне.
6 сентября подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Сан-Марино, а сборная Шотландии в тот же день примет в родных стенах команду России.
Евро-2020
Квалификация
Группа I. 4-й тур
Бельгия – Шотландия – 3:0 (1:0)
Голы: Лукаку, 45+1 (1:0); Лукаку, 57 (2:0); де Брейне, 90+2 (3:0).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален, 90), Вертонген, Менье, Витсель, де Брейне, Тилеманс (Мертенс, 78), Эден Азар, Торган Азар (Карраско, 90), Лукаку.
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