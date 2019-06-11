Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль - Советский спорт
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11 июня 2019 23:49ФутболГичунцев Артур

Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль

Встреча прошла в Брюсселе.

Сборная Бельгии обыграла в родных стенах команду Шотландии (3:0) в матче квалификации Евро-2020.

В составе победителей дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне.

6 сентября подопечные Роберто Мартинеса сыграют с командой Сан-Марино, а сборная Шотландии в тот же день примет в родных стенах команду России.

Евро-2020

Квалификация

Группа I. 4-й тур

Бельгия – Шотландия – 3:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 45+1 (1:0); Лукаку, 57 (2:0); де Брейне, 90+2 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален, 90), Вертонген, Менье, Витсель, де Брейне, Тилеманс (Мертенс, 78), Эден Азар, Торган Азар (Карраско, 90), Лукаку.

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