Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере - Советский спорт
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11 июня 2019 23:55ФутболГичунцев Артур

Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере

20-летний форвард «ПСЖ» отличился на 11-й минуте.

Футболисты сборной Франции нанесли домашнее поражение команде Андорры (4:0) в матче квалификации Евро-2020.

В составе победителей отличились нападающий Килиан Мбаппе (11-я минута), форвард Виссам Бен Йеддер (30), а также хавбек Флорьян Товен (45) и защитник Курт Зума (60).

7 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с командой Албании, а сборная Андорры в тот же день встретится на выезде с командой Турции.

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