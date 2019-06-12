Тренер сборной Кипра: Моя задача – подтянуть команду до уровня России - Советский спорт
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12 июня 2019 00:24ФутболСметанникова Дарья

Тренер сборной Кипра: Моя задача – подтянуть команду до уровня России

В Нижнем Новгороде состоялся матч 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2020.

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон подвел итог матча с командой России (0:1) в отборочном турнире Евро-2020.

– Игра состояла из двух разных таймов. Хотя гол мы пропустили в первом тайме, могу сказать, что именно в первом тайме удача нам сопутствовала. Мы могли пропустить много голов – пропустили только один и потому сохраняли в напряжении всех до финального свистка. Во втором тайме мы сменили тактику. Не забили, но я все равно горд своими игроками. У нас новое поколение, и оно замечательно очень скоро будет решать самые разные задачи.

– Будут ставиться конкретные турнирные задачи?
– Моя задача – подтянуть сборную Кипра именно до уровня сборной России. Я находился на очень хорошем месте на этом прекрасном стадионе, уж можете мне поверить – мне было хорошо видно.

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