Станислав Черчесов: Претензии могу предъявлять только себе Сборная России с минимальным счетом обыграла команду Кипра (1:0) в 4-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог матча в Нижнем Новгороде.

«Мы к каждой игре готовимся и изучаем соперника – знали, что будет непросто. Они организованная команда с хорошими игроками, да и побеждать Кипру было нужно, чтобы сохранить свои шансы на успешное выступление в группе. Если бы мы забивали, то игра бы сложилась полегче. А счет 1:0 – он скользкий, любой стандарт мог иной результат принести. Но три очка есть три очка. Этот сезон мы завершили на хорошей ноте. Саранск и Нижний Новгород приняли нас тепло: и в прямом и в переносном смысле. В плюс 30 играли. Но все равно очень рады.

В вашем понимании финт хороший, а в нашем – плохой. Нужно было, чтобы все оказывалось своевременно. И даже сегодня мы довольно часто неправильно располагались при атаках. Но настрой был. Плохо, что не превратили моменты в голы. Могу с уверенностью сказать, что если бы случился расслабон, то сегодня бы мы точно проиграли. Ничего такого не было. Претензии я могу предъявить только себе. Им же я могу давать только требования», - цитирует Черчесова «Чемпионат».

После этого матча в активе сборной России стало 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция.

В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.