Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное – три очка - Советский спорт
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12 июня 2019 00:44ФутболСметанникова Дарья

Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное – три очка

Сборная России обыграла команду Кипра (1:0) в 4-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин подвел итог матча в Нижнем Новгороде.

«Ожидание от следующего сезона — быть в тройке. Что касается игры, то мы выступили намного сильнее, а при удачной реализации могли и пять забивать. Честно говоря, были и мои ошибки — бил выше.

Надеюсь, что в следующем сезоне я буду больше забивать. Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное — это три очка», - цитирует Головина Sport24.ru.

После этого матча в активе сборной России стало 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция.

В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.

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