Артем Дзюба: В концовке матча стало темнеть в глазах - Советский спорт
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12 июня 2019 00:53ФутболСметанникова Дарья

Артем Дзюба: В концовке матча стало темнеть в глазах

Сборная России одержала победу над командой Кипра (1:0) в 4-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог матча в Нижнем Новгороде.

«Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко. Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжёлая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить.

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит. Главное, что три очка, идем дальше. Поддержка трибуна и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас», - цитирует Дзюбу «Чемпионат».

После этого матча в активе сборной России стало 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. У Кипра три очка и пятая позиция. В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии, а Кипр в этот же день примет Казахстан.

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