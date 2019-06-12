Дзюба после матча с Кипром: Двигаемся дальше (фото, видео) - Советский спорт
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12 июня 2019 08:42ФутболСметанникова Дарья

Дзюба после матча с Кипром: Двигаемся дальше (фото, видео)

Сборная России обыграла команду Кипра (1:0) в 4-м туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Капитан сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем инстаграме фотографию после матча с Кипром, который прошел в Нижнем Новгороде.

«Тяжелый матч, но главное – победа! Двигаемся дальше. Спасибо всем за поддержку! Атмосфера», - написал под фото футболист.

После этого матча в активе сборной России стало 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии.

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Тяжелый матч, но главное - победа! Двигаемся дальше 🔥

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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Спасибо всем за поддержку!👏 Атмосфера 🔝

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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