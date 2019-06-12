Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал Нападающий «Млады Болеслав» был вызван в сборную России на матчи квалификации Евро-2020, но остался вне заявки на игры с Сан-Марино (9:0) и Кипром (4:0).

Николай Комличенко рассказал о своем будущем, а также прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на матчи отборочного турнира Евро-2020.

«Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперед. Главное – познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Все нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне.

Пока о будущем не знаю. Сейчас еду в отпуск, надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не знаю, когда что-то решится, у меня 23 июня начинаются сборы с «Младой». Я игрок этой команды. Дальше будет видно», - приводит слова Комличенко «Р-Спорт».

Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В завершившемся сезоне он забил 28 голов в 31 матче высшей лиги чемпионата Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира.

Комличенко был признан лучшим легионером, лучшим нападающим и вторым лучшим игроком сезона.