Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал

Николай Комличенко рассказал о своем будущем, а также прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на матчи отборочного турнира Евро-2020.
«Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперед. Главное – познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Все нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне.
Пока о будущем не знаю. Сейчас еду в отпуск, надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не знаю, когда что-то решится, у меня 23 июня начинаются сборы с «Младой». Я игрок этой команды. Дальше будет видно», - приводит слова Комличенко «Р-Спорт».
Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В завершившемся сезоне он забил 28 голов в 31 матче высшей лиги чемпионата Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира.
Комличенко был признан лучшим легионером, лучшим нападающим и вторым лучшим игроком сезона.
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