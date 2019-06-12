Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 08:48ФутболСметанникова Дарья

Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал

Нападающий «Млады Болеслав» был вызван в сборную России на матчи квалификации Евро-2020, но остался вне заявки на игры с Сан-Марино (9:0) и Кипром (4:0).

Николай Комличенко рассказал о своем будущем, а также прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на матчи отборочного турнира Евро-2020.

«Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперед. Главное – познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Все нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне.

Пока о будущем не знаю. Сейчас еду в отпуск, надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не знаю, когда что-то решится, у меня 23 июня начинаются сборы с «Младой». Я игрок этой команды. Дальше будет видно», - приводит слова Комличенко «Р-Спорт».

Воспитанник «Краснодара» выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В завершившемся сезоне он забил 28 голов в 31 матче высшей лиги чемпионата Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира.

Комличенко был признан лучшим легионером, лучшим нападающим и вторым лучшим игроком сезона.

24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
12/06 00:00Футбол
Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотовКоманда Станислава Черчесова одержала третью победу в четырех матчах отборочного цикла Евро-2020, минимально обыграв сборную Кипра
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
11/06 17:00Хоккей
Маги и дьяволы. Все наши обладатели Кубка Стэнли в прошлом векеВпервые российские хоккеисты подняли Кубок Стэнли над головой в 1994 году.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
11/06 19:45Футбол
Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футболаГлавный редактор «Советского спорта» передает за пару часов до старта матча Россия – Кипр.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
12/06 08:30Хоккей
Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
Новости
08:58 Футбол Александр Бородюк: Сборной России нужно стремиться к уровню лучших сборных мира
08:52 Футбол Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей в составе сборной Германии
08:48 Футбол Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал
08:42 Футбол Дзюба после матча с Кипром: Двигаемся дальше (фото, видео)
08:35 Футбол СМИ: Влашич хочет перейти в «Бешикташ»
08:29 Футбол Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в чемпионате Испании
08:24 Хоккей Иван Барбашев: Седьмой матч с «Бостоном» будем самой главной игрой в моей карьере
01:28 Футбол 1400 рабочих из Непала погибли при строительстве объектов к ЧМ-2022
01:14 Футбол Алексей Ионов: В первом тайме счет мог быть 4:0
01:02 Футбол Дзюба – о переезде в АПЛ: Дайте перевести дух, хочу поехать на рыбалочку
00:53 Футбол Артем Дзюба: В концовке матча стало темнеть в глазах
00:44 Футбол Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу голом, но главное – три очка
00:36 Футбол Станислав Черчесов: Претензии могу предъявлять только себе
00:24 Футбол Тренер сборной Кипра: Моя задача – подтянуть команду до уровня России
00:16 Футбол Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019
00:04 Футбол Юрий Семин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых «Локомотив» рассчитывает
23:55 Футбол Сборная Франции победила в гостях Андорру. Мбаппе забил 100-й гол в карьере
23:49 Футбол Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль
23:48 Футбол Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020
23:43 Футбол Дубль Сигурдссона помог Исландии одержать победу над Турцией в квалификации Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика