Александр Бубнов: Выступление сборной России можно оценить между тройкой и четверкой - Советский спорт
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12 июня 2019 09:14ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: Выступление сборной России можно оценить между тройкой и четверкой

Сборная России занимает второе место в группе отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступление сборной России в квалификации Евро-2020. Россияне уступили Бельгии (1:3) и обыграли Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

«Если оценивать выступление сборной России в начале отборочного цикла в целом, то сыграли между тройкой и четверкой. Взяли «свои» очки, но с аутсайдерами, при этом по делу проиграли фавориту группы. Считаю, что наш главный конкурент — Шотландия, а с ней еще не играли, так что вся борьба впереди. Если же говорить про период после чемпионата мира с учетом Лиги наций, то оценка ближе к тройке, так как вели в группе, но «сгорели» шведам на финише», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

В активе сборной России после четырех матчей 9 очков. Команда Станислава Черчесова занимает второе место в турнирной таблице группы I. В следующем туре сборная России сыграет 6 сентября в гостях против Шотландии.

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