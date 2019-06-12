Килиан Мбаппе: Сейчас не время говорить о «Реале» Французский форвард «ПСЖ» ответил на вопрос о своем возможном переходе в мадридский клуб.

Накануне сборная Франции разгромила команду Андорры (4:0) в 4-м туре квалификации чемпионата Европы-2020. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе в этом матче забил 100-й гол в карьере, после чего футболист ответил на вопрос о своем будущем.

«Сейчас не время говорить о «Реале». Вы всегда спрашиваете меня об этом, но сейчас не время», - цитирует Мбаппе Marca.

Француз недоволен своим положением в «ПСЖ». Он считает, что играет на одном уровне с Неймаром и хочет получать также, как и бразилец – 36 млн евро в год.

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел 43 матча за «ПСЖ», в которых забил 39 мячей и отдал 17 голевых передач.