Игрок сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось (видео) - Советский спорт
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12 июня 2019 12:05ФутболСметанникова Дарья

Игрок сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось (видео)

Накануне сборная Франции разгромила команду Андорры (4:0) в 4-м туре квалификации чемпионата Европы-2020.

Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе в этом матче забил 100-й гол в карьере. После игры форвард давал интервью в микст-зоне, когда проходящий игрок сборной Андорры решил пошутить над Мбаппе.

Андоррец снял с головы 20-летнего француза капюшон. Мбаппе не понравилось поведение соперника, после чего он сказал еще две фразы и ушел со своим партнером по сборной Антуантом Гризманном.

7 сентября подопечные Дидье Дешама сыграют с командой Албании, а сборная Андорры в тот же день встретится на выезде с командой Турции.

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