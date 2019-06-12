Агент сообщил, что трансфер Карлиньоса в «Динамо» случится в течение недели

Агент Паулу Аффонсу, представляющий интересы нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, что футболист станет игроком московского «Динамо» в ближайшие семь дней. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам агента, «трансфер Карлиньоса в «Динамо» - это вопрос одной недели». Футболист и его агент находятся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым.
24-летний бразилец выступает за «Лугано» с 2017 года. В минувшем сезоне Карлиньос провел 31 матча в чемпионате Швейцарии, в которых забил 13 мячей.
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