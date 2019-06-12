Конор Макгрегор: Матч Шотландии с Россией будет очень важным Сборные России и Шотландии являются соперниками по группе I в квалификации чемпионата Европы-2020.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поделился ожиданиями от матча сборных Шотландии и России в пятом туре квалификации Евро-2020, который состоится 6 сентября.

«Матч с Россией будет очень важным. Шотландия обыграла Кипр со счетом 2:1. Уверен, что мы может играть достойно против лидеров группы. С нетерпением ждем этого матча», - цитирует Макгрегора пресс-служба сборной Шотландии.

После четырех туров отбора Евро-2020 Россия с 9 очками занимает второе место в группе I, шотландца с 6 очками идут на третьей позиции.