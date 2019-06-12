Перес – Йовичу: Ты забил 27 голов, но фанаты «Реала» будут требовать еще больше - Советский спорт
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12 июня 2019 14:48ФутболСметанникова Дарья

Перес – Йовичу: Ты забил 27 голов, но фанаты «Реала» будут требовать еще больше

«Реал» на прошлой неделе на официальном сайте объявил о трансфере нападающего Лука Йовича, который ранее выступал за «Айнтрахт».

В Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация нападающего Луки Йовича. Президент клуба прокомментировал переход серба.

«Лука, теперь ты игрок «Реала», 13-кратного победителя Кубка европейских чемпионов. Спасибо, что выбрал этот клуб. Ты хотел стать частью этой легенды и тебе это удалось.

Ты забил 27 голов, но наши фанаты будут требовать еще больше. Тебя ждет самый большой вызов в карьере. Мы гордимся тобой, потому что нам рассказали, что ты спал с футболкой «Реала», когда был маленький», - приводит слова Переса Real Madrid Info.

Контракт Йовича с мадридским клубом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне 21-летний серб провел 48 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.

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