Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире

Сербский форвард Лука Йович поделился эмоциями от презентации в «Реале».
«На данный момент я самый счастливый парень в этом мире, потому что я подписал контракт с самым великим клубом на планете. Я уверен, что не ошибся, подписывая контракт с «Реалом». Я сделаю все возможное, чтобы помочь команду завоевать больше трофеев», - цитирует Йовича пресс-служба «Реала».
Контракт Йовича с мадридским клубом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне 21-летний серб провел 48 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.
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