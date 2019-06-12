Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире «Реал» в среду презентовал новичка клуба Луку Йовича на «Сантьяго Бернабеу».

Сербский форвард Лука Йович поделился эмоциями от презентации в «Реале».

«На данный момент я самый счастливый парень в этом мире, потому что я подписал контракт с самым великим клубом на планете. Я уверен, что не ошибся, подписывая контракт с «Реалом». Я сделаю все возможное, чтобы помочь команду завоевать больше трофеев», - цитирует Йовича пресс-служба «Реала».

Контракт Йовича с мадридским клубом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне 21-летний серб провел 48 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 27 мячей и отдал семь голевых передач.